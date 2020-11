Mujdat (Les Marseillais) clashe fort Thibault Garcia : "T'as fait plus de chirurgies que Katsuni"

Jessica Thivenin et Thibault Garcia hypocrites avec Milla Jasmine ?

Après son apparition dans Les Marseillais VS Le reste du monde 4, Mujdat Saglam a réellement découvert le milieu de la télé-réalité lors de sa première expérience en tant que candidat dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5. Comme l'année dernière, il en est ressorti avec quelques déceptions : il trouve notamment que la plupart des membres d'équipe sont hypocrites. Il cite notamment Thibault Garcia, Jessica Thivenin et son ex, Milla Jasmine : "Je ne savais pas qu'il y avait autant d'hypocrisie à la télé. Je ne vais pas faire genre devant les caméras, eux si."

Le petit ami de Feliccia (Les Princes et les princesses de l'amour 4) balance ensuite que Milla et Jessica font semblant de s'apprécier juste pour la télé : "Je suis resté trois ans avec mon ex Milla, je sais qu'elle n'aime pas Jess. Je le sais depuis la nuit des temps. (...) Quand Milla arrive et que Jessica et Thibault font genre que c'est leur copine, je me dis qu'ils se foutent de ma gue*le. (...) Ca m'a fait péter un câble, j'avais du mal à dissocier le off du in."

"Je vois la méchanceté que Thibault met en interview pour me rabaisser"

Mujdat Saglam s'en prend aussi violemment à Thibault Garcia : "Thibault, je lui ai dit ses quatre vérités, ça ne lui a pas plu. Il a voulu que je fasse l'hypocrite (...) Tu n'assumes pas, c'est ton problème. Je vois en interview, la méchanceté qu'il met pour me dénigrer, me rabaisser sur mon physique sachant que t'as fait tes cheveux, t'as fait ton nez, t'as fait tes dents, t'as fait 50 000 jawline. Tu fais des injections. T'as fait plus de chirurgies que Katsuni (une ancienne actrice X, ndlr), tu viens m'attaquer moi sur mon physique, chacal."