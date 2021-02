Mujdat Saglam (Les Princes) "choqué" par le talent caché de Feliccia (EXCLU VIDEO)

Entre Feliccia et Mujdat Saglam, c'est tendu depuis que le prince a embrassé son autre prétendante Géraldine lors d'un jeu dans Les Princes et les princesses de l'amour 4, mais les sentiments sont là, ils ne peuvent pas le cacher. Et pour rajouter un peu plus de pression à l'ex de Milla Jasmine, l'Agence sur mesure a choisi qu'il serait le premier à faire son choix final. Alors, quel sera son verdict ?

La belle surprise de Feliccia à Mujdat

Avant de le découvrir sur W9 (même si Mujdat l'a déjà spoilé), Feliccia a décidé tout de donner et de sortir le grand jeu en organisant une surprise hyper romantique à Mujdat Saglam. Comme on peut le voir dans un extrait exclu des Princes et les princesses de l'amour 4 (dispo dans notre diaporama), Feliccia réunit tout le monde pour jouer quelques notes de piano et pas n'importe lesquelles : "Et là, Feliccia se met à jouer ma mélodie préférée. Je suis choqué", avoue Mujdat en interview.

Il est surtout choqué de découvrir les talents de pianiste de sa prétendante, comparée à son ex Milla. En tout cas, le candidat risque bien de tomber définitivement amoureux de Feliccia. Si vous ne voulez pas attendre pour avoir la réponse, vous pouvez toujours aller checker sur la plateforme Salto, les épisodes des Princes de l'amour 8 sont dispo en avance 😉