Objectif Reste du Monde : Illan éliminé et trahi par Milla Jasmine ? Adixia au plus mal ?

Adixia et Illan seraient toujours en couple sur le tournage d'Objectif Reste du Monde, mais leur relation va-t-elle tenir après le départ de l'ancien BFF de Sebydaddy ? Eh oui, si l'on en croit les récentes rumeurs, l'ex-candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 aurait été éliminé du jeu et trahi par sa grande pote, Milla Jasmine. Adixia, elle, serait au plus mal et très remontée contre le casting de la nouvelle émission de W9.

Objectif Reste du Monde : Illan éliminé du jeu ?

Objectif Reste du Monde : Illan éliminé du jeu ?

Adixia en colère ? Surprenant car Illan et Milla Jasmine sont hyper potes, ils ont même vécu en colocation à Dubaï. Les candidats auraient eu peur que l'ex meilleur ami de Sebydaddy soit élu chef du Reste du Monde pour Les Marseillais VS Le reste du monde 6. Seule Adixia, avec qui il serait en couple, aurait pris sa défense : "Adixia est très mal et elle en veut à tout le monde de l'élimination d'Illan. De ce qu'on m'a dit, elle était contre l'acharnement sur Mujdat, mais ne voulait pas s'imposer parce que ce n'est pas ses histoires."

Objectif Reste du Monde : Adixia au plus mal après l'élimination d'Illan ?