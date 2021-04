Adixia en couple avec Illan sur le tournage d'Objectif Reste du Monde ?

Le tournage d'Objectif Reste du Monde bat son plein à Marrakech ! Les départs et les arrivées s'enchaînent tandis que beaucoup de clashs et de règlements de comptes éclateraient dans l'aventure, mais attendez-vous aussi à des rapprochements entre les candidats. La base ! Deux couples se seraient d'ailleurs déjà formés si l'on en croit les dernières rumeurs : Milla Jasmine serait avec Anthony Alcaraz et Simon Castaldi avec Isabeau. Sauf que la liste ne serait pas terminée.

Adixia en couple avec Illan ? Bastos avec Lila ?

D'après les infos du compte Instagram @lesmarseillaisadubai_, deux autres candidats auraient officialisé leur couple dans Objectif Reste du Monde et ça risque de vous choquer ou de vous étonner, au choix. Vous êtes prêts ? Il s'agirait d'Adixia et... Illan : "Je vous ai annoncé en exclusivité que Illan et Adixia étaient en rapprochement. Maintenant, je vous confirme : Illan et Adixia sont en couple !" On n'aurait pas imaginé l'ex de Paga, qui a récemment participé aux Reines du shopping, avec l'ex de Giuseppa, mais pourquoi pas.