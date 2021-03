Objectif Reste du Monde : 2 couples déjà formés sur le tournage ?

Dans Objectif Reste du Monde, le but des candidats est de se battre afin d'obtenir sa place pour le prochain cross, Les Marseillais VS Le reste du monde 6, mais en parallèle de la compétition, certains trouvent l'amour. D'après les récentes rumeurs, deux couples se seraient déjà formés sur le tournage. Le premier serait Milla Jasmine et Anthony Alcaraz et le deuxième...

Sinon, le deuxième couple serait... Simon Castaldi et Isabeau : "Ils ont officialisé hier", a posté @wassim.tv dans sa story Instagram avant de balancer : "La production veut faire venir le mec d'Isabeau sur le tournage pour une confrontation avec Simon." Le mec d'Isabeau ? L'ex-prétendante de Marvin serait-elle toujours en couple avec Nicolas, avec qui elle était déjà au moment des Princes et les princesses de l'amour 4 (ou Les Princes de l'amour 8) ? Aventure à laquelle le fils de Benjamin Castaldi a aussi participé.

