Kellyn accusée de maltraitance animale : elle partage ses retrouvailles avec son bébé chien 🐶

Après ses retrouvailles avec ses ex Bastos et Adrien Laurent, Kellyn s'est retrouvée mise à la porte par Dylan Thiry. Le candidat de La Villa des Coeurs Brisés 6 a ensuite réglé ses comptes avec la jolie blonde sur les réseaux sociaux et balancé qu'ils étaient en réalité en couple en secret. Des propos que Kellyn a démenti, mais leur embrouille n'a pas duré bien longtemps puisqu'ils se sont réconciliés quelques jours après. Sauf que l'histoire n'est pas terminée.

Kellyn retrouve son bébé chien Joy

Dylan Thiry et Kellyn se sont une nouvelle fois séparés au moment où l'ex-candidate de 10 couples parfaits 4 est partie sur le tournage d'Objectif Reste du Monde. C'est l'ex de Fidji Ruiz qui a annoncé leur rupture tout en accusant Kellyn de maltraitance animale sur son bébé chien Joy : "Ne vous inquiétez pas, je sais les rumeurs qui se diffusent sur les réseaux sociaux. Je suis aussi choquée que vous. Malheureusement, je ne peux pas prendre la parole maintenant car je suis en tournage", a réagi l'influenceuse.

Mais deux jours après son message, Kellyn a quitté la nouvelle émission de W9 pour une raison inconnue. Dès son retour à Dubaï, elle n'a pas manqué de partager ses retrouvailles avec son petit animal très heureux de revoir sa maîtresse. Une manière sûrement de démentir de nouveau la rumeur selon laquelle elle maltraite son chien.