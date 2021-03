Kellyn (Les Princes) et Dylan Thiry de nouveau en couple : "Tant qu'il y a de l'amour..."

L'histoire entre Kellyn et Dylan Thiry n'est pas super facile à suivre ! Un jour, l'influenceuse accuse l'ex de Fidji Ruiz de l'avoir mise à la porte sans raison, un autre, Dylan balance que Kellyn lui a manqué de respect avec ses ex Bastos et Adrien Laurent, mais aussi qu'ils se sont mis en couple en secret : "Sans vous le dire, on s'embrasse, on couche ensemble, on a des sentiments l'un pour l'autre." Une version rapidement démentie par l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 4 : "Il n'a jamais voulu être en couple avec moi." Pas facile à suivre hein ? Attendez la suite !

Dylan Thiry et Kellyn réconciliés, ils adoptent un chien

Après leurs nombreux règlements de comptes sur les réseaux sociaux, Dylan Thiry et Kellyn auraient finalement décidé de se réconcilier et de se... remettre en couple : "Il y aura... de la haine, des tensions, des disputes, des coups bas, des torts, des mensonges, de la déception, des illusions, de la jalousie, des insultes, des cris, des larmes, des clashs, de la méchanceté, des pleurs... Mais, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir", a posté le candidat de La Villa des Coeurs Brisés 6 en légende d'une photo de l'ex d'Anthony Alcaraz et lui accompagnés de leur bébé chien, Joy.