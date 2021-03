Mélanie Da Cruz au casting d'Objectif Reste du Monde ? Elle répond enfin !

La réponse est non ! Mélanie Da Cruz a pris la parole pour démentir sa participation à Objectif Reste du Monde : "Je suis allée au Maroc pour une raison bien précise, mais pas du tout pour un tournage et encore moins pour un tournage où j'ai déjà dit que je ne le referai plus. Au final, si c'est pour qu'on ne me voit pas parce que forcément, je n'intéresse pas les gens si je ne suis pas en train de m'en prendre à des pauvres personnes (...) Je ne participe pas du tout à cette émission. Je n'ai même pas été contactée pour vous dire." L'influenceuse est donc toujours autant déçue de son retour dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 !