Giuseppa (La Villa 6) victime d'un coup monté, ses nouvelles révélations : "On me voulait du mal"

Pour une première aventure, Giuseppa Ciurleo ne semble pas en garder un bon souvenir. En plus d'avoir poussé un coup de gueule contre le montage de La Villa des Coeurs Brisés 6, elle s'est retrouvé victime d'un coup monté sans s'y attendre. Si vous n'avez pas tout suivi, Sarah Lopez a balancé une bombe peu de temps après son arrivée dans l'aventure : Giuseppa ne serait pas venue célibataire... Choquée par cette info, l'ex d'Illan l'a rapidement démentie, mais cela n'a pas empêché les candidats de l'accuser de mentir.

"J'ai découvert que la production n'y est pour rien"

Sur ses réseaux sociaux, Giuseppa n'a pas manqué de faire une mise au point sur ce coup monté : "Un mec a clairement essayé de me faire sortir du programme pour me nuire (...) Je suis dégoutée d'avoir fait cette aventure. Elle était nulle à ch*er et en plus de ça, on me l'a mise à l'envers." Aujourd'hui, la candidate de La Villa des Coeurs Brisés 6 revient sur ses propos violents avec de nouvelles révélations : "Enormément de choses se sont éclaircies. Beaucoup de candidats se sont excusés auprès de moi (...) J'ai découvert que la production n'y est absolument pour rien. Ce sont deux mecs à l'extérieur, qui me voulaient du mal."

Elle ajoute : "Il y a eu énormément de malentendus. Maintenant, j'ai vu des articles qui disent que j'ai subi de la pression psychologique (...) Je ne peux pas accepter qu'on dise que ça de la production alors que ce n'est pas du tout le cas. Oui, j'étais triste, mais quand je suis sortie du tournage, je n'ai pas fait de dépression, je ne n'étais pas au bord du suicide. Je n'ai subi absolument aucune pression psychologique."

Giuseppa défend Sarah Lopez face aux critiques

Dans une autre story Instagram, Giuseppa Ciurleo a pris la défense de Sarah Lopez car certains internautes l'accusent d'avoir manigancé cette bombe avec la production : "Je peux dire une chose, c'est que Sarah Lopez elle n'y est pour rien ! Je reçois beaucoup de messages qui me disent Sarah Lopez ci, Sarah Lopez ça, elle est méchante... Elle n'y est pour rien, c'est la prod qui lui a demandé de sortir cette fausse rumeur ! Elle n'était au courant de rien, elle a juste dit 'Giuseppa est en couple' et on lui a montré ce message qui ne sortait d'absolument nulle part."