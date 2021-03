Giuseppa (La Villa 6) victime d'un coup monté ? "Ils me font passer pour une grosse m*rde"

Il y a quelques semaines, Giuseppa se plaignait d'être une figurante dans La Villa des Coeurs Brisés 6 sur TFX. Heureusement pour elle, la situation a bien changé depuis, mais peut-être que la candidate aurait finalement préféré rester un peu plus dans l'ombre au lieu de revivre le moment où Sarah Lopez a balancé une bombe sur elle. La bombe en question ? Giuseppa Ciurleo était apparemment en couple au moment du tournage avec un certain Thomas qui a confirmé leur relation auprès de l'ex de Jonathan.

Giuseppa en couple dans La Villa des Coeurs Brisés 6 ? Elle dénonce un coup monté

Sauf que pour l'ex d'Illan, toute cette histoire est complètement fausse : elle ne connaît même pas de Thomas, son dernier ex s'appelle d'ailleurs Kevin. Malgré sa version, Giuseppa, accusée de mentir sur son célibat, se retrouve seule contre tous, mais elle maintient quand même qu'il s'agit d'un coup monté.

La candidate s'est aussi fortement énervée sur les réseaux sociaux en redécouvrant les images : "J'étais 100% sincère et je n'avais personne à l'extérieur. Sauf qu'un mec a fait un coup monté et a clairement essayé de me faire sortir du programme pour me nuire. Ca a fonctionné parce que j'ai décidé de partir. Je n'avais pas la force de me justifier sur un truc que je n'ai pas fait. Je ne suis jamais rentrée en couple dans cette p*tain d'aventure."

Giuseppa balance cash : "Je suis venue dans une démarche sincère et là, je suis en train de voir toutes les interviews des candidats. Ils me font passer pour une grosse m*rde, et ça, je n'accepte pas. Anissa, espèce de grosse m*rde que t'es. Elle a fait une séquence en disant : 'Dans la nuit, Giuseppa m'a dit qu'elle était en couple'. T'es quel genre de petite p*te en fait ? T'es une grosse m*rde parce que à quelle heure je vais te dire ça alors que t'es là depuis 24 heures ? T'es une grande malade."

"Quand je suis sortie du programme, la première personne que j'ai vue est Illan"

Elle se défend ensuite : "Quand je suis sortie du programme, la première personne que j'ai vue est Illan, mon ex. Je ne suis jamais rentrée chez moi. Si j'avais un mec à l'extérieur, vous pensez bien que je serais retournée le voir ? (...) Je ne suis pas en train de faire du buzz. Je suis juste en train de vous faire comprendre que je ne suis pas une m*rdeuse qui vient en couple dans une aventure (...) Si je ne voulais pas séduire des mecs, c'est parce que personne ne me plaisait. Vous êtes des grands malades. Je ne fais pas semblant et je ne joue pas de rôle, moi."

"J'ai fréquenté un garçon, qui se prénomme Kevin, cet été, et c'est tout. La personne qui a fait ce coup monté... Soi-disant, j'étais en couple avec un mec qui s'appelle Thomas. Sauf que j'ai précisé dans l'aventure que je ne connaissais pas cette personne. Il n'y a eu aucune preuve de lui et moi. Du coup, la production a sorti ça en ne se basant sur aucun fait concret", précise Giuseppa Ciurleo.

"Il n'y avait pas écrit p*terie sur mon contrat"

La candidate de La Villa des Coeurs Brisés 6 explique : "Avant de partir, j'ai demandé à la production d'appeler ce mec. Je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit : 'Donc, toi et moi on est en couple ?'. Il m'a répondu 'oui, on est en couple depuis deux mois et on a couché ensemble 10 fois'. Du coup, je lui ai demandé de me donner tous les tatouages que j'ai sur le corps car j'en ai des cachés. Si on a couché ensemble, il doit les savoir. Il ne connaissait absolument rien de ma vie (...) Il fait un coup monté sans aucune preuve et sans aucun argument."

Giuseppa est surtout choquée et en colère contre la production : "Je suis dégoutée d'avoir fait cette aventure. Elle était nulle à ch*er et en plus de ça, on me l'a mise à l'envers. Ça me dégoute, c'est répugnant (...) Le pire étant la prod qui sort cette connerie absurde, sans preuve. Aucune discussion avec ce mec, aucune photo. Je ne le connaissais pas (...) Je me suis sincèrement sentie humiliée (...) Sur mon contrat, il n'y avait pas écrit 'p*terie pour ton départ'."

Manipulée par la production ? Cassandra balance

Dans cette histoire, la célibataire peut au moins compter sur le soutien de Cassandra, qui dit avoir été manipulée par la production : "En toute transparence avec vous, la prod m'a prise à part avec Théo pour nous prévenir de la valise à bombe et nous demander de soutenir les propos de Sarah et nous a bien monté la tête comme quoi elle nous ment, se fout de nous etc. J'ai été naïve, j'aurais dû ne rien faire et ne rien dire. J'ai cru à leurs paroles et leurs 'preuves'. Je m'en excuse, j'étais prise au piège aussi."