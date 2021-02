Giuseppa (La Villa des Coeurs Brisés 6) en colère contre le montage : "Je suis figurante les amis !"

Giuseppa pousse un coup de gueule contre le montage de La Villa des Coeurs Brisés 6

Après avoir fait parler d'elle pour son histoire avec Illan Cto, Giuseppa est aujourd'hui dans La Villa des Coeurs Brisés 6, aux côtés de Mélanie Orl, Jonathan Matijas, Dylan Thiry, Clémence Applaincourt ou encore Inès (Koh Lanta). La candidate a vécu cette aventure il y a plusieurs mois maintenant (l'émission devait être diffusée en novembre 2020 au départ), mais elle ne découvre le montage que maintenant. Un montage qui la surprend un peu puisqu'elle n'apparaît pas souvent à l'écran.

Giuseppa Ciurleo a décidé de faire part de son mécontentement en story sur Instagram : "Vous savez quoi, je suis en train de regarder La Villa et je suis entrain de me découvrir en tant que figurante. Donc si jamais vous cherchez des figurants pour Plus Belle la Vie, pour boire un petit jus d'orange dans le bar, appelez-moi ! Parce que je viens de découvrir que j'ai un nouveau travail. Aujourd'hui, je suis figurante les amis ! C'est simple, on ne m'entend pas. On me voit juste passer à droite ou à gauche."

"Tu es quelqu'un que j'ai énormément aimé"

En même temps, ce n'est que le début de l'aventure, patience, patience... En attendant de voir plus Giuseppa dans La Villa des Coeurs Brisés 6, on sait déjà qu'elle s'est mise en couple avec Illan après son aventure, mais que ça n'a pas fonctionné. Ils ont d'ailleurs récemment réglé leurs comptes en live sur Instagram : "Je ne veux pas te récupérer, ni me remettre avec toi à part s'il y a un malentendu (...) Tant que tu ne me donneras pas de seconde, je ne te lâcherai pas. Tu es quelqu'un de bien et quelqu'un que j'ai énormément aimé", a balancé l'influenceuse à son ex.