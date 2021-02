Jonathan Matijas (La Villa des Coeurs Brisés 6) : "Avec Leana, on a failli se faire sortir" (Itw)

Purebreak : C'est ta dernière rupture qui t'a motivé à participer à La Villa des Coeurs Brisés 6 ?

Jonathan Matijas : C'est un tout, mais vu que ma problématique est 'ma rupture m'a anéanti', on va dire que cette aventure tombait à pic dans ma vie personnelle. L'alliance professionnelle et personnelle était parfaite pour vivre cette nouvelle expérience.

J'avais besoin de me confronter à Sarah Lopez

Pourquoi ta rupture avec Sarah Lopez t'a-t-elle autant anéanti ?

J'ai quitté quelqu'un que j'aimais. Je l'ai fait parce que j'étais malheureux et je savais qu'on n'était pas fait pour être ensemble. C'était difficile de prendre cette décision, j'ai réussi à le faire. Si on n'était pas autant exposé, j'aurais peut-être pu le digérer plus facilement, mais malheureusement, j'ai subi le contre coup de mon ex qui après avoir été triste cherchait à me faire mal. C'était sa manière d'extérioriser et de se soigner. J'ai pris sur moi pour ne pas entrer en guerre.

Tu n'en as pas marre des programmes de romance ?

La Villa est une aventure à part. Elle permet de se soigner. C'est la première fois que je peux affirmer qu'une aventure m'a changé, m'a fait grandir et m'a permis de me libérer du poids des névroses de mon enfance. Ça fait énormément de bien.

Tu y es allé pour trouver l'amour ou plus pour résoudre ta problématique ?

Je n'étais pas prêt du tout à retrouver l'amour. J'avais besoin de me soigner, de parler de mon enfance, de me confronter à Sarah, de parler à Lucie. Ça a pris beaucoup de temps, mais après, j'ai tenté de me lâcher. Je suis passé par plein d'étapes, des bonnes et des mauvaises. Face à Lucie, j'ai eu des mots que je gardais en moi depuis longtemps.

Cette aventure crée des liens que tu n'oublies pas

Que penses-tu du casting de La Villa des Coeurs Brisés 6 ?

Je suis content parce qu'on a pu découvrir de nouvelles personnes. J'en connaissais certaines et d'autres pas du tout. Grâce à cette aventure, j'ai pu constater l'aspect humain qu'il y a dans cet univers. Les gens ont mis cartes sur table sur leurs faiblesses, leur passé, leur mal-être. Ça a crée des liens que tu n'oublies pas et qui te marque jusqu'à la fin. Je suis content de ce casting parce que j'ai découvert des gens avec un vrai vécu. On s'est tous apporté des choses.

Et de l'arrivée de Yann Piette aux côtés de Lucie Mariotti ?

C'était déroutant de se dire qu'on allait rencontrer le Hitch français. C'était très instructif. Moi qui me prenais pour un roi de la séduction, je me suis rendu compte que j'étais zéro et que j'avais beaucoup de choses à apprendre. En tout cas, il m'a beaucoup aidé.

Comment s'est passé le tournage avec les règles sanitaires ? Vous avez été confinés avant le tournage ? Testés ?

C'était chaud, c'était une galère. On ne pouvait pas sortir quand on était en off, mais en vrai, la prod s'est tellement décarcassée. Elle a travaillé pour nous faire profiter au maximum. Elle a privatisé des lieux par exemple, on ne s'ennuyait jamais. On a eu beaucoup de chance. Le masque était obligatoire pour les cadreurs, la prod, les journalistes. Nous, les candidats, on a été testé avant de rentrer. On était en isolement et quand tout les feux étaient au vert, on a intégré la villa et on n'en est plus sorti.

Le tournage a dû être interrompu à cause d'une altercation avec Leana

Tu as expliqué que le tournage a failli être arrêté à cause de Leana et toi. Que s'est-il passé ?

Quand Sarah m'envoyait beaucoup de pics sur les réseaux, elle avait une petite équipe autour d'elle et Leana en faisait partie. Elle s'est rangée du côté de Sarah sans raison alors qu'on s'entendait bien. Elle a fait preuve de méchanceté gratuite. Nos retrouvailles ont donc été très explosives. C'est pour ça que le tournage a dû être interrompu pendant 1h30, on a failli se faire sortir. Ce qui est fou, c'est qu'avec Leana, on est devenu inséparables par la suite malgré cette altercation. Deux fous ensemble, ça passe du tout au rien.

Vous êtes aujourd'hui devenus potes et il y a même eu une rumeur de couple, t'as réagi comment en découvrant cette rumeur ?

Ça m'a fait rire parce que ce n'était pas du tout le cas. On s'entend très bien, je lui souhaite le meilleur. Entre Leana et moi, il n'y a jamais eu d'ambiguïté.

Tu t'es rapproché de Julie, qu'est ce qui t'a plu chez elle ?

Julie a été une surprise dans cette aventure, dans le bon et le mauvais sens du terme. On est passé par les montagnes russes. J'ai vécu avec elle les meilleurs moments et les pires de mon aventure.

