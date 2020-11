Jonathan Matijas (Les Anges 12) : "J'ai regretté d'avoir été en couple avec Sarah Lopez"

"Sarah Lopez était beaucoup centrée sur elle-même"

Neuf mois après sa rupture avec Sarah Lopez, Jonathan Matijas a retrouvé l'amour, et pas avec n'importe qui puisqu'il est en couple avec Shanna Kress. Si aujourd'hui, il a bel et bien tourné la page de son histoire avec la candidate des Anges 12, il lui a fallu du temps pour se reconstruire avant de passer réellement à autre chose : "Je n'ai pas l'habitude de quitter quelqu'un que j'aime. Je ne savais pas comment faire, mais j'ai essayé de faire au mieux, d'atténuer sa tristesse et ses larmes. Peut-être de manière égoïste, j'ai voulu rester auprès d'elle pour lui faire comprendre qu'il ne fallait pas qu'elle s'en veuille.", confie Jonathan Matijas à PRBK.

Le candidat de La Villa des Coeurs Brisés 6 en dit ensuite plus sur les raisons qui l'ont poussé à rompre : "Ca allait que dans un sens. Sarah est une belle personne en amitié, mais avec moi en amour, elle était beaucoup centrée sur elle-même. C'est peut-être ma faute car j'allais tout le temps dans son sens et de tout faire pour qu'elle soit heureuse. J'ai besoin aussi d'un retour, qu'on veuille me surprendre, me faire rêver et malheureusement, ce n'était pas le cas."

"Ce n'était logique qu'on se fasse autant de mal"

Jonathan Matijas est aussi revenu sur les nombreux tacles que Sarah Lopez lui a envoyé sur les réseaux sociaux : "J'ai subi le contre coup de mon ex qui, après avoir été triste, cherchait à me faire mal. C'était sa manière d'extérioriser et de se soigner. J'ai pris sur moi pour ne pas rentrer en guerre. Tout ça a rendu cette rupture encore plus compliquée. J'avais cette impression injuste de me faire insulter et rabaisser par quelqu'un que j'aimais. J'avais l'impression qu'on me volait mon histoire."

Il ajoute : "J'ai regretté d'avoir été en couple avec Sarah. J'avais trop mal au coeur. Je ne comprenais pas pourquoi je devais m'infliger ça. Regretter notre relation c'est comme si elle n'avait jamais existé. Je ne méritais pas tout ce qu'elle a dit. Pour moi, ce n'était logique qu'on se fasse autant de mal."

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.