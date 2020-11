Jonathan Matijas (La Villa 6) de nouveau en couple ? "J'apprends à redécouvrir quelqu'un" (Itw)

Au mois de février, Jonathan Matijas a surpris pas mal de monde en annonçant sa rupture avec Sarah Lopez, qu'il avait demandée en fiançailles dans Les Anges 12 quelques mois auparavant. Les deux ex se sont ensuite fait la guerre sur les réseaux sociaux avant de se retrouver dans La Villa des Coeurs Brisés 6 pour régler une dernière fois leurs comptes. Aujourd'hui, la candidate est en couple le chef pâtissier Yazid Ichemrahen, mais qu'en est-il de Jonathan ?

"J'espère que ça va fonctionner"

Eh bien, l'ex-candidat des Princes et les princesses de l'amour 3 n'est lui non plus un coeur à prendre : "Aujourd'hui, je suis en pré-couple. J'apprends à redécouvrir quelqu'un. On est très proche, on prend notre temps et j'espère que ça va fonctionner parce que, quand on est ensemble, on est bien", a-t-il confié en interview avec PRBK. Jonathan Matijas n'a pas souhaité révéler l'identité de sa nouvelle petite amie, mais il a tenu à préciser que c'est "quelqu'un en dehors" de La Villa des Coeurs Brisés 6.

Il a ensuite réagi au couple de Sarah Lopez avec Yazid Ichemrahen : "Je lui souhaite le meilleur. C'est quelqu'un que j'estime et pour qui j'ai encore de l'attachement. Elle fait partie de mon histoire, je l'ai aimée et c'est ma plus belle histoire à l'heure d'aujourd'hui. Je suis juste heureux pour elle. La seule chose que j'éprouve pour elle maintenant, c'est de la bienveillance."

Jonathan Matijas en couple avec Shanna Kress ?

Et si cette personne était Shanna Kress ? Après des rumeurs de couple avec Leana et Julie (La Villa des Coeurs Brisés 5), Jonathan Matijas sortirait aujourd'hui avec l'ex de Thibault Garcia. Ils ont commencé à se rapprocher durant le premier confinement, mais l'ancien footballeur est parti sur le tournage de La Villa des Coeurs Brisés 6.

Une décision que Shanna Kress n'a pas vraiment bien prise apparemment : "J'ai été déçue de cette personne. Aujourd'hui, je n'en ai rien à carrer", a-t-elle posté sur Instagram. De son côté, Jonathan a confié qu'ils ne sont que de simples potes et que ça ne colle pas entre eux. Sauf que les deux candidats ont été récemment vus ensemble dans un supermarché. Alors, sont-ils en couple ? Affaire à suivre !

