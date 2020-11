Shanna Kress et Jonathan Matijas en couple : ils officialisent enfin ❤️

Il y a plusieurs semaines maintenant, une rumeur, selon laquelle Jonathan Matijas serait en couple avec Shanna Kress depuis sa rupture douloureuse avec Sarah Lopez, est apparue sur la Toile. L'ex de Thibault Garcia et l'ancien footballeur se seraient rapprochés pendant le premier confinement, mais leur début d'histoire a été interrompu par le départ de Jonathan pour La Villa des Coeurs Brisés 6, dont la diffusion a été reportée. Que s'est-il passé ensuite ? Ils se seraient revus et auraient décidé de donner une chance à leur relation.

"On avait besoin de prendre notre temps"

Alors Jonathan Matijas et Shanna Kress sont-ils réellement en couple ? Lorsque PRBK a tenté d'en savoir plus auprès de l'ex de Sarah Lopez, voici ce qu'il nous a répondu : "Je suis en pré-couple. J'apprends à redécouvrir quelqu'un. On est très proche, on prend notre temps."

Aujourd'hui, fin du suspense puisque les deux candidats ont enfin officialisé leur love story : "Parfois la vie fait bien les choses. Depuis le 1er confinement, mars 2020, nous nous sommes parlés tous les jours, FaceTime, appels, textos, ect... Sauf qu'étant à Miami en plein confinement je ne pouvais pas voyager ... le temps a passé", a posté Shanna en légende d'une vidéo avec leurs moments à deux sur Instagram.

Elle a ensuite confié : "Et depuis, nous nous sommes croisés mais rien de plus... Quand nous avons entendu qu'il y avait un 2 eme confirnement nous avons donc décidé de le passer ensemble car l'attraction, l'alchimie étaient présentes. Désolés si nous nous sommes un peu cachés ces derniers temps on avait besoin de prendre notre temps ... Je vous embrasse."