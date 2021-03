Jonathan (La Villa 6) réagit à l'arrivée de son ex Sarah Lopez : "Elle est venue pour se venger"

Au moment de sa rupture avec Sarah Lopez, Jonathan Matijas est resté très discret sur les réseaux sociaux. Ce n'est seulement qu'au moment de La Villa des Coeurs Brisés 6, tournée en septembre et octobre 2020, qu'il a accepté d'en dire plus sur les raisons de leur séparation et ses conflits avec son ex. Il a aussi eu l'occasion de vider son sac face à Sarah puisqu'elle a participé à l'émission de TFX. Un moment difficile, mais qui lui a permis de tourner enfin la page de leur histoire et de guérir.

Jonathan Matijas se confie sur ses retrouvailles avec Sarah Lopez

Aujourd'hui, Jonathan Matijas est en couple avec Shanna Kress. Il s'est donc passé pas mal de choses depuis le tournage, mais qu'a-t-il réellement pensé de l'arrivée de Sarah Lopez dans La Villa des Coeurs Brisés 6 ? "Je sais qu'elle est venue pour me faire du mal, pour se venger, mais il fallait aussi qu'elle affronte la vérité face à moi. En vrai, j'aurai pu lui en vouloir, mais je ne lui en veux pas parce que c'est grâce à cette aventure et à sa venue que je me sens soigné aujourd'hui", a confié Jonathan en interview avec PRBK.

L'ex-candidat de Moundir et les apprentis aventuriers 4, qui a failli être exclu de l'aventure, a ajouté : "Même si je suis passé par des étapes difficiles et humiliantes, je vais mieux. Je suis content et je lui en suis reconnaissant. Elle m'a laissé lui parler et la regarder une dernière fois et lui dire les choses que j'avais au fond de moi." Même si Jonathan Matijas va mieux aujourd'hui, il regrette toujours d'avoir été en couple avec Sarah Lopez...

