Adixia (Les Reines du shopping) : "Je pense que Carla a battu le record du shopping" (Interview)

Vous avez toujours voulu connaître les coulisses des Reines du shopping ? Vous vous demandez tout le temps si les candidates ont le droit de garder leur tenue et l'argent restant dans leur enveloppe ? Si elles se déplacent vraiment que à pied ou encore leurs activités pendant le shopping de la fashionista du jour ? Eh bien, vous êtes au bon endroit puisque Adixia a accepté de se confier sur l'envers du décor en interview avec PRBK, l'occasion d'apprendre un gros secret sur l'émission de M6.

Adixia nous dévoile un secret de tournage

Quel est-il ? Les candidates, du moins celles de cette spéciale influenceuses, ne se déplacent pas que à pied entre chaque boutique : "On a dû prendre le van et on a mis 10-15 minutes avant d'arriver à l'autre boutique. Avec les bouchons et tout ça. On fait croire que, mais il y a le van", nous a révélé Adixia avant de préciser : "Le chrono s'arrête dès qu'on est dans le van et on le reprend dès qu'on sort du van. C'est juste pour le temps de la route (...) Tant mieux parce que sinon ça serait compliqué." Vive la magie du montage !

L'ex-candidate des Ch'tis et Les Marseillais, devenue DJ, s'est ensuite confiée sur sa rencontre avec Cristina Cordula et les autres influenceuses Yumi, Sephora et Célia, ses retrouvailles avec Carla Moreau (Les Marseillais à Dubaï) ou encore l'attente très longue le temps que la candidate termine son shopping. Son interview est à retrouver en intégralité dans notre diaporama !

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.