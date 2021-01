Les Reines du shopping : les stars ont-elles gardé les vêtements achetés dans l'émission ?

Afin de débuter cette année 2021 de la meilleure des façons, Cristina Cordula a exceptionnellement invité 5 célébrités à participer à l'émission Les Reines du shopping sur M6. Ainsi, comme on peut le découvrir depuis ce lundi 4 janvier, ce sont Sylvie Tellier, Carine Galli, Arielle Dombasle, Séverine Ferrer et Lio qui s'amusent cette fois-ci à faire parler leur amour de la mode en nous offrant des compositions stylistiques inattendues sur le thème "Osez la couleur en hiver".

Une évolution temporaire et surprenante du concept du programme, mais pensée pour la bonne cause. En effet, la somme des 10 000€ réservée à la grande gagnante de cette semaine ne sera pas envoyée sur son compte en banque, mais sera au contraire reversée à une association. Mais ce n'est pas tout, alors que les 5 candidates de la semaine bénéficient chacune d'un budget de 450€ afin d'imaginer les plus belles tenues, celles-ci ne sont pas destinées à rejoindre ensuite leurs placards.

C'est Télé-Star qui révèle l'information, là où les participantes habituelles peuvent repartir avec les nouveaux vêtements, la production a ici fait le choix de recycler ces achats d'une excellente façon, "Les célébrités repartent-elles aussi avec les tenues ? La réponse est non. Les vêtements que les cinq célébrités achètent seront donnés à la fin de la semaine au Secours populaire."

Des bonnes actions et pas de clashs entre les candidates ? Cette rentrée pour Les Reines du shopping commence parfaitement.