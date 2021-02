Les Reines du shopping spéciale influenceuses avec Carla et Adixia : la date de diffusion dévoilée

En novembre 2020, Adixia et Carla Moreau ont annoncé leur participation aux Reines du shopping pour une spéciale influenceuses, avec aussi Sephora (Les Princes et les princesses de l'amour 3), Yumi et Célia Dahan. Quand les téléspectateurs pourront-ils découvrir ce numéro inédit sur M6 ? Découvrez la date de diffusion.

Adixia (1,8 millions d'abonnés sur Instagram)

Sephora (554K abonnés sur Instagram)

Yumi (412K abonnés sur Instagram)

Célia Dahan (61,1K abonnés sur Instagram)

Alors, quelle influenceuse remportera la couronne ? Vous avez déjà votre petite idée ?