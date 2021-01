Mujdat Saglam infidèle à Milla Jasmine avec Feliccia ? Lila Taleb balance, le couple réagit

Depuis le tournage des Princes et les princesses de l'amour 4, Mujdat Saglam est en couple avec Feliccia : ils filent le parfait amour à tel point qu'ils sont partis s'installer ensemble à Los Angeles. Les téléspectateurs découvrent enfin leur rencontre dans l'émission de W9 et... leur rapprochement très rapide qui a intrigué pas mal de personnes. La raison ? Le candidat et sa prétendante ont l'air déjà d'être très à l'aise ensemble, comme s'ils se connaissaient d'avant.

Lila Taleb balance cash sur Mujdat et Feliccia

Lila Taleb, l'autre prétendante de Mujdat, a eu la même sensation durant l'aventure, mais aujourd'hui, elle en est sûre : l'influenceur et Feliccia n'étaient pas de simples inconnus au moment du programme. C'est d'ailleurs Mujdat Saglam qui aurait provoqué la venue de sa nouvelle prétendante : "Tu sais pertinemment que tu vas rester jusqu'à la fin. Il n'y a pas de compétition pour toi car Mujdat t'a fait venir et tu parlais déjà avec lui avant l'aventure et pendant qu'il était avec Milla", balance-t-elle sur Snapchat.

La pote d'Illan Cto laisse ensuite entendre que Mujdat aurait carrément trompé son ex Milla Jasmine avec Feliccia : "Cet été, il t'a envoyé des billets de train pour aller à Cannes. Tout se sait. Il faut arrêter de faire la maline (...) Vous allez vite comprendre que tout a été manigancé. Bravo, ça vaut la peine de faire déplacer des prétendantes. Même si je suis chiante, j'ai le mérite d'être sincère. Sache bien que s'il ne t'avait pas fait venir, tu n'aurais jamais passé la porte du casting. Dit merci à Mujdat et à Milla par la même occasion."

Le couple se défend

Suite aux accusations de Lila Taleb, Mujdat Saglam a pris la parole pour rétablir la vérité, du moins sa vérité : "J'ai rencontré Feliccia dans cette aventure. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Je suis tombé raide dingue dès lors où je l'ai vu. Un vrai coup de coeur. Je ne voulais plus la quitter. De toute façon, je ne l'ai plus quittée à partir du moment où elle est rentrée dans l'aventure."

Sa petite amie, comparée à Milla Jasmine, a réagi à son tour aux propos de Lila Taleb : "Je ne comprends pas pourquoi autant de haine envers quelqu'un. Ça me choque. Qu'est-ce que tu as comme problème ? Je ne sais même pas comment me justifier parce que je n'ai rien. Je n'ai jamais vu Mujdat à Cannes, il n'a jamais pris de billets. Vous dites n'importe quoi. Lila, je te considérais plus intelligente que ça, mais tu dis n'importe quoi. Quand tu ne sais pas, pourquoi tu parles ? (...) Sur la vie de ma mère que je ne connaissais pas Mujdat, je ne l'ai jamais vu auparavant (...) Je ne sais pas pourquoi tu cherches le buzz."

"Ça me choc de te voir mentir aussi bien"

Attendez, l'histoire n'est pas terminée puisque Lila Taleb a rapidement répondu à Feliccia : "Je ne cherche rien du tout ma chérie. Je rétablis juste la vérité. Si je cherchais le buzz, j'aurais balancé d'autres choses sur votre histoire avant l'aventure. Ça me choque de te voir mentir aussi bien, en pleine tête des gens. C'est incroyable, je découvre une facette de toi que je ne connaissais pas. Sache bien qu'il n'y a aucune jalousie car un couple basé sur de telles histoires avec un passé aussi sombre ne donne envie à personne."

Elle confie ensuite : "Il a été capable de faire déplacer des prétendantes et jouer sur tous les tableaux aussi sincèrement pour connaître sa finalité c'est qu'il est capable de bien pire. J'étais tellement choquée d'apprendre tout ça (avec preuve à l'appui). J'aurais sincèrement préféré prendre le van bien plus tôt et de moi-même si j'avais su avant. Ça m'aurait évité de te donner ma lumière durant le programme."