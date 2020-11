Illan (Les Marseillais) et Lila Taleb (Les Princes de l'amour 8) en couple ? Ils répondent cash

Après avoir annoncé leur rupture et expliquer les raisons (hello Victoria Mehault), Illan et Giuseppa Ciurleo sont restés assez discrets sur leurs rapports actuels et sur leur potentielle réconciliation, mais sachez qu'il s'est en réalité passé énormément de choses. Déjà, le candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 et son ex se sont remis en couple entre temps, sauf que leur retour de flamme n'a pas duré à cause d'une infidélité de Giuseppa... avec le beau-fils de l'agent d'Illan. Chaud !

Illan en couple avec Lila Taleb ?

Et ce n'est pas tout, le fameux beau-fils était lui en couple à ce moment-là avec... Lila Taleb, la fille dont est très proche Illan depuis quelques jours. C'est donc par le biais de cette histoire complètement WTF que l'ex de Victoria Mehault a rencontré la prétendante de Mujdat Saglam dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 (ou Les Princes de l'amour 8). Cette trahison commune les a bien évidemment rapprochés, mais les internautes s'interrogent : sont-ils en couple ou non ?

Aussi surprenant que cela puisse paraître, ils ne sont pas ensemble ! En story sur Instagram, Illan a révélé qu'il ne "jamais rien passé" avec Lila depuis qu'elle est chez lui et que leur but était juste de "piquer" leurs deux ex. Une version confirmée par la jolie brune : "Il ne s'est absolument rien passé entre lui et moi. J'ai du respect pour lui comme il en a pour moi (...) Maintenant que ce soit clair, Illan et moi, nous sommes amis." Le message a le mérite d'être clair en effet !