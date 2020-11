Illan (Les Marseillais) règle ses comptes avec Giuseppa : tromperie, mensonges... il balance

Fraîchement séparé de Giuseppa Ciurleo, à cause de son ex Victoria Mehault, Illan est déjà de nouveau en couple, avec une fille qu'il a rencontré sur les réseaux sociaux et qu'il a invité chez lui pour leur première rencontre. Qui est-elle ? Lila Taleb, la future prétendante de Mujdat dans Les Princes et les princesses de l'amour 4. En tout cas, ça semble bien collé entre eux, d'autant plus qu'ils ont un point en commun : ils ont tous les deux été trompés.

Giuseppa infidèle à Illan ? Elle répond

La partie encore moins fun de l'histoire ? C'est que Illan a été trompé par Giuseppa avec l'ex-copain de Lila. Le candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 a décidé de tout balancer dans un live Instagram : "Mon ex-copine, enfin quand c'était ma copine, m'a trompé avec son mec ! Et son mec l'a trompée avec ma copine. Du coup, ça nous a rapproché !"

Giuseppa Ciurleo a alors réagi à cette déclaration en story : "Il vit tellement de buzz que même quand il se fait tromper, soi-disant, il est continue à faire des live. Il fait sa victime, mais en attendant, t'es avec la meuf et t'es très bien. Remerciez-moi car si votre relation dure, et je vous le souhaite, c'est grâce à sa moi (...) Là, t'es en train de me menacer de devoir être discrète sur les réseaux et fermer mon c*l, mais tu t'es pris pour qui toi ?"

"Tu étais avec moi pour le buzz, on le sait tous"

Attendez, l'histoire ne s'arrête pas là ! Après la vidéo de la candidate de La Villa des Coeurs Brisés 6, Illan s'en est violemment pris à elle en balançant les détails de sa supposée liaison : "Explique aux gens que tu es partie en rdv pro chez mon agent, que je t'ai présenté car je t'ai fait monter sur les réseaux, et que tu as couché avec son beau fils alors que toi et moi on était en couple et qu'il était avec Lila. Je te donne la lumière et aujourd'hui, tu veux la retourner contre moi ?"

L'ex de Victoria Mehault a ensuite confié : "Tu m'a trompé, tu es partie de la maison et 2 jours après, tu couchais avec un mec qui avait des pansements sur le visage, que tu connaissais seulement depuis 2 jours. Tu n'as même pas vu son visage."