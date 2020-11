Milla Jasmine VS Mujdat : mariages pour des papiers, coucheries... Le clash continue

Milla Jasmine révèle que Mujdat aurait couché avec une candidate des Marseillais VS Le reste du Monde 5

Le clash entre Milla Jasmine et Mujdat Saglam continue sur les réseaux. Ils s'étaient fiancés dans Les Princes et les Princesses de l'amour 3 sur W9, après une relation compliquée avec plusieurs ruptures, avant une rupture définitive cette fois. Les candidats de télé-réalité sont depuis apparus chacun leur tour dans Les Marseillais VS Le reste du Monde 5 sur W9. Et dans une story datant de ce 10 novembre 2020, celui "l'ex à Milla" a clashé celle qu'il devait épouser en faisant des révélations. "T'étais mariée avec un Américain, et ça je l'ai appris au cours de notre relation, et ce n'est pas pour autant que je t'ai affichée devant la France entière. Parce que je savais que tu faisais ça pour avoir les papiers américains" a-t-il lâché.

Préférant ne pas une nouvelle fois répondre aux accusations de Mujdat, Milla Jasmine a tout de même réagi aux derniers épisodes des Marseillais VS Le reste du Monde 5. "Juste assume que tu voulais faire Les Princes, assume que ça t'arrangeait que j'écrive célibataire. Peut-être parce que tu voulais passer à autre chose, ou que tu voulais faire Les Princes" a-t-elle raconté en story, "mais viens pas dire je me suis comportée en célibataire parce qu'elle avait mis célibataire" et "y'a rien eu avec Greg" donc "viens pas essayer de trouver des prétextes".

Elle a ajouté : "Dans ce cas là, je quittais pas l'aventure, dans ce cas là, j'écoutais Julien quand il m'a dit que tu faisais le fou à Cannes et dans ce cas, là j'essayais de draguer un autre mec comme t'as fait avec Inès". Et Milla Jasmine a elle aussi fait des révélations sur Mujdat. La première ? Il aurait couché avec une candidate. Cette dernière aurait même envoyé des vidéos comme preuve de leur coucherie. Et "je vais pas vous spoiler le programme parce qu'il va se passer d'autres trucs".

Elle balance sur le couple Mujdat / Feliccia

Milla Jasmine a aussi affirmé que Mujdat est parti dans Les Princes et les Princesses de l'amour 4, mais qu'il espérait secrètement que son ex fiancée vienne sur le tournage. "Tu voulais que je vienne", "je le sais parce qu'en plus tu l'as dit à quelqu'un de notre entourage" a-t-elle confié, "je sais que tu m'aimais encore à la mort". C'est pour ça qu'elle doute du couple Mujdat et Feliccia, en plus "s'il est si heureux dans sa relation, il faut me laisser tranquille", "j'ai assez souffert comme ça" a-t-elle aussi déclaré.

Celle qui aurait été trompée par Taylor Chiche, avec qui elle est séparée, a encore clashé Mujdat et sa relation avec Feliccia, sa nouvelle copine. Elle pense qu'il est avec elle simplement parce qu'il n'a pas apprécié qu'elle soit avec un autre. Taylor Chiche, "les gens ont dit que soi-disant c'était son sosie" à Mujdat, donc "son ego a été piqué" et "il a voulu repartir avec soi-disant mon sosie aussi" a-t-elle lancé.

Milla Jasmine se demande quand même si Mujdat ne l'a pas manipulée et s'il l'a déjà aimée. "On arrête pas d'aimer en 10 jours, donc t'as fait semblant" a-t-elle rappelé, "le gars quand vous l'entendez parler, ça se voit il m'a jamais aimé". Enfin, elle a lâché : "Je t'ai offert une carrière. Aujourd'hui si tu manges et que les gens te demandent des photos c'est grâce à moi, ne l'oublie jamais".