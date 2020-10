Milla Jasmine doute du couple de Mujdat et Feliccia : "Y a pas à forcer comme ça"

Entre Milla Jasmine et Mujdat, c'est bel et bien terminé ! On aurait pu espérer une réconciliation comme d'habitude, mais là, ce n'est pas à l'ordre du jour, d'autant plus que les deux ex ont refait leur vie chacun de leur côté : "J'essaie de me reconstruire, de passer à autre chose. Je fréquente quelqu'un", a confié la candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5. Mujdat, lui, est en couple avec le sosie de son ex depuis Les Princes et les princesses de l'amour 4.

Mujdat ne se cache plus avec Feliccia

Les internautes sont d'ailleurs choqués par la ressemblance entre Feliccia et Milla Jasmine. La nouvelle petite amie de Mujdat a le droit à beaucoup de critiques à cause de ça, d'autant plus qu'elle est accusée de s'être teint en brune et de s'être fait une mèche pour être encore plus comparée à l'ex de Nacca. L'entrepreneur n'a pas manqué de prendre sa défense, ce qui a valu un violent règlement de compte entre lui et Milla Jasmine, mais malgré tous les tacles, il s'affiche fièrement avec sa girlfriend sur les réseaux sociaux.