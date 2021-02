Nathan (Les Princes) en couple avec Khloé après l'aventure : il balance des vidéos et clashe Andrew

Isabeau n'est pas la seule à avoir menti sur son célibat dans Les Princes et les princesses de l'amour 4. Si vous avez bien suivi l'actu télé-réalité, vous avez sûrement vu l'interview d'Andrew avec Sam Zirah, dans laquelle il avoue que Khloé et lui étaient toujours en couple au moment du tournage : "On s'est dit que ça ferait une belle histoire à la télévision (...) Elle a intégré le tournage pour que je l'intègre derrière et qu'on reparte ensemble." Sauf que leur plan ne s'est pas du tout passé comme prévu, notamment à cause de Khloé qui s'est laissée prendre à son propre jeu.

Nathan balance (encore) sur Andrew et Khoé

Elle a d'ailleurs trompé Andrew avec Nathan, qui n'était pas au courant de leur "conspiration" lors de l'aventure des Princes de l'amour 8 : "Depuis le début, Andrew voulait me mettre dans le trou. Il a fait un plan sur un an, le fou ! Vous vous rendez compte à quel point il faut avoir du vice et à quel point il faut avoir du vice pour l'accepter", a balancé l'ex de Sephora. Mais attendez, le plus fou dans cette histoire est que Khloé a revu Nathan après l'émission : "Un jour, il lui a envoyé un message 'je débarque à Nice. Je vais venir chez toi'. Comme Khloé est influençable, elle n'a pas dit non. Elle l'a ramené chez elle et ils ont couché ensemble", a balancé Andrew.

Sauf que Nathan n'a pas vraiment la même version de l'histoire : "Je suis venu en novembre la voir à Nice. Elle comptait venir à Genève en octobre (...) Je suis un forceur ? Tu couches avec quelqu'un qui t'a forcée ? Tu m'accuses limite de harcèlement !", a-t-il balancé sur Snapchat avant de publier des vidéos de Khloé et lui très proches quelques temps après la fin du tournage : "Elle avait l'air d'être forcée d'après vous ?"