Objectif Reste du monde : Milla Jasmine et Anthony Alcaraz séparés ? Marine en couple avec Bastos ?

Après Les Marseillais à Dubaï, Nikola Lozina, Milla Jasmine, Anthony Alcaraz, Kellyn, Mujdat Saglam, Illan et les autres candidats prendront le relais avec Objectif Reste du Monde sur W9. Le but de cette nouvelle émission ? Gagner sa place pour Les Marseillais VS Le reste du monde 6. Il y aura donc de la compétition et des épreuves, mais rassurez-vous, les autres ingrédients principaux d'une télé-réalité seront aussi présents : clashs, couples, ruptures, réconciliations, déclarations...

Un couple se sépare, un autre se forme dans Objectif Reste du Monde ?

Les rapprochements seraient d'ailleurs déjà nombreux sur le tournage d'Objectif Reste du Monde. Si l'on en croit les rumeurs, Adixia se serait mise en couple avec Illan, Simon Castaldi avec Isabeau, Mélanie Orl avec Nathan (Les Princes et les princesses de l'amour 4), Bastos avec Lila Taleb et Milla Jasmine avec... Anthony Alcaraz. Cette supposée relation en a surpris plus d'un puisque Milla et Anthony sont potes depuis plusieurs années maintenant et n'ont jamais vraiment flirté, mais apparemment, elle n'aurait pas duré bien longtemps. Eh oui, Milla Jasmine et l'ex de Kellyn seraient déjà séparés d'après les infos du comptes Instagram @lesmarseillaisadubai_.