Lila Taleb (Les Princes) critiquée pour son comportement avec Mujdat : elle s'explique et s'excuse

Les dernières éliminations dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 ont été pas mal mouvementées entre l'interruption de Bastos pour récupérer Neysa et tacler au passage Jonathan et celle de Lila Taleb, jalouse des au revoir entre Mujdat Saglam et Laure-Marie. Son geste n'a d'ailleurs pas été bien reçu par l'ex de Milla Jasmine qui a failli regretter son choix et changer d'avis. Les internautes ont eux aussi réagi à cette séquence et certains d'entre eux ont jugé Lila Taleb "irrespectueuse" envers sa rivale.

Lila Taleb présente ses excuses à Laure-Marie

Si sur le moment, la pote d'Illan Cto s'est montrée insistante et assez agressive, elle regrette aujourd'hui son comportement envers Mujdat Saglam, mais aussi Laure-Marie. Lila a d'ailleurs tenu à présenter ses excuses à son ex-rivale en story sur Instagram : "En revoyant les images je me rends compte à quel point c'est totalement irrespectueux d'ouvrir le van."

La candidate des Princes et les princesses de l'amour 4 (ou Les Princes de l'amour 8) a ajouté : "Ces actions ne me ressemble tellement pas mais nous sommes sous pression h24, coupés du monde. L'impulsivité dans le feu de l'action prend le dessus et le visuel nous fait ouvrir les yeux. Je présente mes sincères excuses à @lauremaire_off d'avoir gâché ton dernier moment." Une prise de recul apprécié par les abonnés de Lila Taleb !