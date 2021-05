Adixia (Objectif Reste du Monde) : une liaison avec Bastos ? "Arrêtez d'inventer des choses"

Une liaison entre Adixia et Bastos ?

C'est désormais officiel, Adixia Romaniello et Illan Castronovo ne sont plus en couple. Les deux stars de l'émission Objectif Reste du Monde l'ont annoncé sur leurs réseaux sociaux cette semaine, ils ont décidé de rompre. La raison ? Le jeune homme l'a récemment confié sur Instagram, "On n'est pas faits pour être ensemble".

De quoi comprendre que cette décision a donc été prise de façon commune et a été faite naturellement ? Oui. Malheureusement pour les deux ex, cela n'empêche pas les rumeurs d'exister aujourd'hui. Et parmi les plus importantes du moment, il y en a une qui laisse entendre qu'Adixia aurait trompé Illan avec... Bastos. Après tout, comme le font remarquer certains internautes, ce dernier a récemment passé beaucoup de temps avec la candidate de télé-réalité, et s'est même étonnement montré heureux de cette rupture en déclarant en story, "Adixia, moi aussi je suis célibataire".

"Arrêtez d'inventer des choses"

Alors, cette rumeur est-elle fondée ? Peut-on réellement s'attendre à voir Adixia se rapprocher de Bastos dans les jours/semaines à venir ? A priori, la réponse est "non". Consciente de ce qui se raconte sur Internet, Adixia a souhaité mettre fin aux nouveaux fantasmes des Internautes.

"Il y a des petites langues qui parlent et qui comme d'habitude ne savent rien : il n'y a aucune, je dis bien aucune, liaison avec Bastos" a-t-elle ainsi balancé sur Snapchat. Puis, elle l'a précisé, "Bastos et moi on se connait depuis très longtemps, on a tourné 'Le reste du Monde' ensemble. J'ai 29 ans et je sais avoir des potes, je ne suis pas une gamine".

Passablement agacée de voir sa vie privée être sans cesse discutée et réécrite sur les réseaux, Adixia a par la suite ajouté, "Arrêtez encore d'inventer des choses. S'il vous plait" avant de se sentir obligée d'expliquer le pourquoi de sa récente collab avec Bastos, "On a eu un projet de vidéo à Marrakech, qui me tenait particulièrement à coeur. J'avais vraiment envie de faire une exploration paranormale. Il a eu les plans pour le faire et on a donc tourné une vidéo YouTube. Arrêtez de dire "Ouais, ils ont une liaison, nanani, nananin" parce qu'on a fait une photo ensemble".

Le message est passé, reste à espérer qu'il sera entendu.