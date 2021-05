Illan (Objectif Reste du Monde) "choqué" par Adixia : "C'est la fille qui s'en balek le plus de moi"

La guerre 2.0 entre Illan et Adixia bientôt terminée ?

La relation entre Illan et Adixia n'a pas duré très longtemps, mais cela n'empêche pas les deux candidats de l'émission Objectif Reste du Monde de très mal vivre leur rupture. Ainsi, depuis quelques jours, les deux ex passent leur temps à s'envoyer quelques petits tacles sur les réseaux sociaux ce qui, bien évidemment, fait le bonheur des Internautes qui n'hésitent pas à s'en mêler.

Aussi, face à cette situation qui ne fait que s'intensifier, Illan a profité d'une story sur Snapchat pour révéler avoir décidé de mettre fin à cette petite guerre 2.0, "Elle a réagi à ce que j'ai dit sur son Snap et j'ai pris le seum de sa réponse pour vous dire la vérité. Et du coup, je lui ai répondu en privé. Je pense que c'est mieux qu'on se parle en privé, on arrête de parler de ça sur les réseaux, c'est bon !"

Illan en rajoute une couche

Une preuve de sagesse et l'assurance que cette histoire est désormais derrière tout le monde ? Pas du tout. Quelques minutes seulement après avoir confié ne plus vouloir parler de leur relation publiquement, Illan s'est finalement de nouveau mis en scène en story afin de réagir... à la réaction d'Adixia.

"La vie de ma mère, je suis choqué" a-t-il déclaré, outré, avant de dénoncer le comportement de la jeune femme, "Sur les réseaux elle fait 'Oh non, j'ai pas envie de régler ça sur les réseaux, nin-nin-nin'. Donc ce que je me dis, c'est que je vais lui parler en privé, pour lui dire ce que je pense. Donc je la débloque et je lui fais plein de notes vocales. Et vous savez ce qu'elle a fait ? Elle m'a bloqué sans écouter aucune note vocale."

"C'est la fille qui s'en balek le plus de moi"

Oui, Illan a tout simplement mal pris le fait d'être snobé par son ex et considère que cette réaction n'a rien de logique, "Elle n'a même pas envie de savoir ce que je lui disais. Ca se trouve je disais, 'Ecoute, je t'aime, j'ai envie qu'on arrange les choses'. Mais comment, si t'aimes quelqu'un et que tu reçois des notes vocales, tu ne les écoutes pas ?! Tu ne peux pas ne pas écouter."

Très amer d'être ignoré à ce point, "De toutes les relations que j'ai eues dans ma vie, c'est la fille qui s'en balek le plus de moi", le candidat de télé-réalité a alors mis en doute la sincérité d'Adixia, "Dans ses snaps elle dit 'Je suis sûre de mes sentiments'. Hey si tu m'aimes, t'écoutes ce que j'ai à te dire. Et tu réponds et peut-être qu'on peut arranger les choses."

Si vous cherchiez la définition de "relation toxique", vous l'avez devant vos yeux.