Objectif Reste du Monde : Milla VS Feliccia, Adixia et Illan en couple... le pré-générique dévoilé

Afin d'être prête pour affronter les Marseillais dans Les Marseillais VS Le reste du monde 6 cet été, la famille du Reste du Monde se retrouve à Marrakech. Nikola Lozina, Laura Lempika, Milla Jasmine, Adixia, Illan, Giuseppa (La Villa des Coeurs Brisés 6), Anthony Alcaraz, Kellyn, Hilona, Julien Bert, Simon Castaldi, Mujdat Saglam, Lila Taleb, Isabeau (Les Princes et les princesses de l'amour 4) et Nathan (Les Princes de l'amour 8) vont s'affronter lors d'épreuves intellectuelles, sportives et professionnelles dans Objectif Reste du Monde.

Le pré-générique d'Objectif Reste du Monde dévoilé

En plus de la compétition, il y aura bien évidemment des stratégies, des trahisons, des clashs et des rapprochements. Le pré-générique nous dévoile d'ailleurs les couples Adixia et Illan, Isabeau et Simon Castaldi, Giuseppa et Simon Castaldi (oui encore) et Milla Jasmine et Anthony Alcaraz. On peut aussi découvrir la présence de Marine El Himer, réconciliée avec sa soeur Océane, Bastien Grimal, Mélanie Orl et Feliccia au casting d'Objectif Reste du Monde.

L'arrivée de Feliccia va mettre pas mal d'animation dans la villa. L'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 4 aura l'occasion de régler ses comptes avec Mujdat Saglam, suite à leur rupture, et Milla Jasmine : "Tu seras toujours 'la maîtresse de' et jamais 'la femme de'." Ça promet ! En tout cas, les internautes sont impatients d'assister à ce moment. Ils ne risquent pas de s'ennuyer 😉