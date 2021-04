Objectif Reste du Monde : candidats, date de sortie, bande-annonce... les premières infos

Objectif Reste du Monde débarque le 17 mai à 18h50 sur W9 ! Les candidats vont devoir tout donner afin de remporter leur place pour Les Marseillais VS Le reste du monde 6, prévue pour cet été, mais le but de l'émission est aussi de resserrer leurs liens : "Ça fait longtemps que Le Reste du Monde est à l'antenne et ça fait longtemps qu'on réfléchit à faire ce programme. Là, il y a une opportunité. On a toujours remarqué que Les Marseillais constituaient une vraie famille et que Le Reste du Monde avait du mal à s'unir pour gagner", a expliqué Banijay, la production, lors de la conférence de presse.

Le casting d'Objectif Reste du Monde

Pour cette compétition inédite, le casting est composé de Nikola Lozina, Laura Lempika, Milla Jasmine, Adixia, Illan, Giuseppa (La Villa des Coeurs Brisés 6), Anthony Alcaraz, Kellyn, Hilona, Julien Bert, Simon Castaldi, Mujdat Saglam, Lila Taleb, Isabeau (Les Princes et les princesses de l'amour 4) et Nathan (Les Princes de l'amour 8).

On le découvre dans la première bande-annonce assez drôle tournée en plein désert à Marrakech (Maroc). Objectif Reste du Monde marque donc le grand retour d'Adixia dans la télé-réalité : "On est très content qu'elle ait accepté de revenir. Elle ne vous décevra pas, elle est toujours aussi belle, riche d'énergie et surprenante", confie Florence Fayard, la directrice de Banijay.