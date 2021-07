Adixia en couple avec Simon Castaldi dans Les Marseillais VS Le reste du monde 6 ?

Après la rupture d'Illan et Adixia, les internautes s'attendaient à découvrir les retrouvailles des deux ex dans Les Marseillais VS Le reste du monde 6. Le programme a finalement changé puisque Illan s'est retrouvé boycotté de l'émission à cause des accusations de revenge porn et de plan à trois avec Julien Bert et une femme de footballeur. Julien non plus ne devait pas participer à l'émission, mais la production l'a quand même accepté au casting. En revanche, Adixia a bel et bien retrouvé Paga dans le cross.

Adixia et Simon Castaldi en couple ?

Même si les deux DJ sont séparés depuis 4 ans, certaines personnes espéraient toujours les voir se remettre en couple dans Les Marseillais VS Le reste du monde 6. Ils peuvent continuer d'espérer car ça n'a pas l'air près d'arriver, d'autant plus que Paga se serait séparé de Luna pour se mettre en couple avec... Giuseppa, qui de son côté aurait retenté avec son ex Simon Castaldi avant de craquer pour le Marseillais. Pour se remonter le moral, le fils de Benjamin Castaldi aurait décidé de se rapprocher... d'Adixia, très copine avec Giuseppa. Il y aurait donc un gros échange d'ex.

Si l'on en croit les infos du compte Instagram @sharayatv, Simon Castaldi et Adixia, qui ont tous les deux participé à Objectif Reste du Monde, ne se qualifieraient pas comme un couple, mais se comporteraient tout comme : "Quand Adixia est arrivée, Simon s'est penché sur elle. Il avait grave le seum que Paga soit avec Giuseppa. Au début, il voulait Adixia pour faire chier Giuseppa, mais il est tombé dans son propre piège. Il a fini par kiffer à mort Adixia. Ils couchent ensemble, s'embrassent et tout, mais ils ne veulent pas poser le mot 'couple' parce que c'est trop tôt, mais ils se kiffent vraiment."