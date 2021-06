Adixia (Objectif Reste du Monde) et Illan séparés : ils s'expliquent sur les raisons de leur rupture

Malgré ses doutes sur Illan et son côté charo, Adixia a finalement craqué et s'est mise en couple avec le candidat dans Objectif Reste du Monde, sur W9. Après le tournage, elle a passé du temps avec Illan à Dubaï, mais la distance semble avoir eu raison de leur histoire puisqu'ils se sont séparés lorsque qu'Adixia est rentrée en France. Pourtant, le pote de Nikola Lozina a laissé entendre qu'il aurait quitté l'influenceuse après une infidélité de sa part. Une infidélité qu'Adixia a démentie.

Adixia balance sur sa rupture avec Illan

Les raisons de leur rupture restent encore floues donc, mais l'ex-candidate des Reines du shopping a enfin décidé d'en dire un peu plus à ce sujet en vidéo sur Instagram : "A l'heure actuelle, Illan et moi, on ne se parle plus, mais je le respecte. Sans rentrer dans les détails, incompréhension, beaucoup de petits reproches, de petits mensonges, rien de bien méchant en soi. Ca n'a tout simplement pas fonctionné, et puis, je ne me voyais pas habiter à Dubaï, et lui, je le vois mal retourner en France."

Adixia a ensuite balancé qu'Illan a rapidement tourné la page de leur histoire : "Il s'est rapidement remis en couple. S'il est heureux, tant mieux pour lui." S'est-il remis en couple avec Alvitar Cohen, l'influenceuse dont il s'est affiché proche sur les réseaux sociaux lors d'un rendez-vous au restaurant ?

"On est trop différent"

A la suite de ces explications, Illan, accusé de revenge porn sur Giuseppa et Hilona, a réagi avec un message posté en story sur Instagram : "C'est une fille super sauf qu'elle n'était pas faite pour moi. Elle et moi, on est trop différent, mais je lui souhaite énormément de bonheur dans sa vie, elle le mérite. J'espère sincèrement qu'elle trouvera quelqu'un qui lui conviendra."