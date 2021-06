Illan Cto s'explique sur la polémique de revenge porn : son ex Giuseppa réagit

Giuseppa (Objectif Reste du Monde) réagit aux explications d'Illan

Le candidat d'Objectif Reste du Monde sur W9 est en plein bad buzz. Illan Cto, qui s'est expliqué sur sa rupture avec Adixia et a réglé ses comptes avec Adixia, a créé la polémique sur les réseaux depuis que le blogueur Nabil El Moudni l'a accusé de revenge porn. Il aurait partagé des nudes de ses ex, Hilona Gos et Giuseppa Ciurleo (elles aussi au casting d'Objectif Reste du Monde), avec des potes, une fois qu'il était séparé d'elles. Alors qu'Hilona et Julien Bert feraient tout pour l'évincer des Marseillais VS Le reste du monde, son ex Giuseppa a réagi à cette affaire dans sa story Instagram.

Après les excuses d'Illan sur le réseaux, elle a rappelé : "À quelle heure envoyer des photos de ses ex à poil à son pote, c'est 'se confier' ? Alors je vais envoyer la queue de mon mec à ma pote pour me confier". "Alalala, on a tous voulu que les gens soient plus ouverts d'esprit, mais pas au point de divulguer des photos de ses meufs à poil MDR" a aussi ajouté la candidate d'Objectif Reste du Monde.

Ilaan Cto s'est excusé auprès d'Hilona et Giuseppa

Illan Cto avait réagi aux accusations de revenge porn dans ses stories. Le candidat de télé-réalité s'est excusé publiquement pour ces photos dénudées de ses et Hilona et Giuseppa. L'influenceur a aussi assuré que ce n'était pas du revenge porn. "Je me suis excusé auprès des deux" ex, Hilona et Giuseppa, "c'était il y a longtemps, je suis désolé" a déclaré Illan dans une autre story, "je leur ai même proposé de leur envoyer des fleurs". "Je me suis excusé et m'excuserai encore s'il le faut, cette photo n'a été vue que par la personne qui voulait me nuire et les principaux concernés, en aucun cas je prône cela, j'ai été con et idiot" a-t-il ajouté.