Illan (Objectif Reste du Monde) accusé de revenge porn sur Hilona et Giuseppa, il réagit

Le candidat réagit à la rumeur, plainte contre lui à venir ?

Face à cette situation et à la colère du public, Illan a dans un premier temps bloqué l'espace commentaires de son compte Instagram. Puis, en story, l'ex d'Adixia a tenu à faire passer un message aux personnes qui tenteraient de le déstabiliser. S'il n'a jamais cité l'affaire en question, il a tout de même déclaré ceci, "Tu peux me rabaisser, me critiquer, me salir... Tant que je ne te ressemble pas, moi ça me va très bien ! (...) Tu veux me détruire, vise bien, car si tu me rates, moi je ne te louperais pas..."

Des propos particulièrement flous (on est loin d'un démenti officiel), qui ne devraient être que le début d'une longue histoire. En effet, si Hilona Gos et Giuseppa Ciurleo n'ont pas officiellement réagi à cette rumeur sur leurs propres réseaux sociaux, un supposé enregistrement audio laisse tout de même entendre que la copine de Julien Bert serait très en colère contre son ex, tandis que des captures d'écran de possibles discussions privées (à prendre là aussi avec des pincettes !) laissent entendre que Giuseppa Ciurleo pourrait prochainement porter plainte.