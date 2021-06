Julien Bert et Hilona : "violences conjugales", "avortement", le couple réagit aux rumeurs

Il y a quelques jours, un certain blogueur a provoqué un tremblement de terre dans le monde de la télé-réalité à travers des révélations choquantes. D'après lui, malgré les démentis en janvier dernier, Julien Bert aurait été violent avec Hilona Gos, au point de motiver cette dernière à avorter afin de ne pas avoir d'enfants avec le candidat d'Objectif Reste du Monde. Des accusations lourdes et graves qui, sans surprise, ne sont pas restées sans réponse.

Julien violent avec Hilona ? Il répond

Ainsi, d'après un autre blogueur (@Wassim.tv), Julien Bert - surpris par le buzz autour de cette affaire, l'aurait contacté en message privé afin de démentir catégoriquement cette histoire. Capture d'écran à l'appui, on peut ainsi découvrir la réponse du candidat de W9 qui déclare notamment, "Arrêtez avec vos conneries s'il vous plait. Je suis pas un mec violent du tout, et encore moins face à la femme que j'aime le plus au monde".

Puis, Julien Bert le précise, "Ca aurait été [le cas], croyez [bien que] Hilo, avec ce qu'elle a vécu, on serait pas ensemble à l'heure d'aujourd'hui". Saoulé de voir autant de personnes s'imaginer des scénarios improbables et haineux de la sorte pour passer le temps, la star de la télé-réalité conclut finalement par ceci, "Ca intrigue les gens qu'on vous dise pas tout, mais on a le doit à un jardin secret, non ?!"

La réaction de Hilona

Une réponse sans équivoque, qui vient donc mettre à mal la version du blogueur à l'origine de ces révélations, visiblement approuvée par Hilona Gos. Si la jeune femme n'a pas officiellement pris la parole sur cette affaire, elle a tout de même réagi de façon indirecte.

Lors d'une story postée sur Instagram, la compagne de Julien a en effet partagé un message de @JeffLang2Vip, lui-même interrogé sur ces rumeurs, dans lequel celui-ci a déclaré, "Faudrait que certains apprennent à respecter la vie privée des gens et ne racontent pas tout et n'importe quoi pour faire un peu de buzz. Force à Julien et Hilona". Difficile de faire plus clair.