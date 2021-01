Julien Bert accusé de violence conjugale, Hilona prend sa défense : "Il n'a jamais été violent"

Alors que la plupart des internautes attendait la réconciliation entre Julien Bert et Hilona, ils ont vite déchanté lorsque l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 3 a annoncé leur rupture définitive : "Aujourd'hui, c'est fini pour de bon. Je parle en mon nom (...) Ce qui s'est passé entre nous, je l'emporterai dans la tombe. Pas parce que toutes les rumeurs que je peux lire sont graves, mais tout simplement parce que ça nous regarde", a-t-elle confié sur Instagram.

"Julien Bert n'est pas quelqu'un de violent"

Dans son message, Hilona fait référence aux rumeurs selon lesquelles elle aurait décidé d'avorter de leur bébé après que Julien Bert se soit montré violent avec elle. L'expert en séduction dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 a aussi été accusé de violence conjugale envers ses autres ex, comme Aurélie Dotremont.

Hilona a de nouveau réagi à ces accusations chocs dans une note audio adressée à Sam Zirah, dans laquelle elle prend la défense de son ex-fiancé : "Je n'ai absolument pas la même relation qu'avait Julien avec Aurélie Dotremont. Même si je ne la connais pas, je ne pense pas qu'elle et moi soyons la même personne et qu'on ait les mêmes réactions face à différentes situations. Julien n'est pas quelqu'un de violent et il ne m'a jamais levé la main dessus."

La pote de Maeva Ghennam poursuit : "Ce qu'il s'est passé entre nous, c'est très compliqué et dur. Il y a des choses graves dans le sens où c'est difficilement surmontable, mais en tout cas, il n'a jamais été violent. Je n'ai pas envie que les gens pensent ça de lui parce que c'est vraiment quelqu'un de bien. Il ne mérite pas d'avoir cette étiquette."

"La violence ne fait pas partie de moi"

Julien Bert s'est lui aussi exprimé sur ces rumeurs dans un message envoyé à Sam Zirah : "Je suis un peu au bout du rouleau en ce moment et je déteste répondre à tout ça (...) Tu sais, tant que les personnes les plus importantes de ma vie savent qui je suis et te diront mieux que personne que j'ai le coeur et même l'âme remplis d'amour. La violence ne fait pas partie de moi. Je suis à des années lumières de pouvoir faire du mal à une fille et encore moins Hilona (...) La situation est déjà assez compliquée et dure en ce moment pour Hilona et moi. J'en souffre beaucoup. Je ne veux qu'une chose, c'est me battre pour mon couple et récupérer la femme de ma vie."

Aurélie Dotremont défend aussi son ex

Hilona n'est pas la seule à avoir pris la défense de Julien Bert. Aurélie Dotremont a elle aussi apporté son soutien à son ex : "Certes, on s'est souvent bousculé, mais je ne pense pas être le genre de personne à me laisser tabasser. Ce sont des grosses conneries. Julien Bert est quelqu'un de très bien élevé et je ne pense pas qu'il tapera une femme un jour parce que justement, il a été bien élevé, par des femmes incroyables", a-t-elle confié dans un message audio.