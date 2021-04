Julien Bert et Hilona de nouveau en couple ? Ils sèment (encore) le doute

Quelques mois après leurs fiançailles dans Les Princes et les princesses de l'amour 4, Julien Bert et Hilona se sont séparés, mais leur relation ne semble toujours pas définitivement terminée. Julien essaie d'ailleurs de reconquérir son ex depuis plusieurs semaines et il aurait apparemment réussi sur le tournage d'Objectif Reste du Monde. Les deux candidats seraient même aujourd'hui "plus amoureux que jamais" si l'on en croit les infos du compte Instagram @lesmarseillaisadubai_.

Julien Bert et Hilona prêts pour le bébé ?

Pour le moment, Hilona Gos et Julien Bert n'ont rien officialisé, mais les internautes pensent qu'ils sont réellement de nouveau en couple, d'autant plus qu'ils s'affichent régulièrement ensemble, notamment dans leur maison en commun, sur les réseaux sociaux. Le coach en séduction des Princes de l'amour 8 se serait-il enfin installé avec Hilona ?

En attendant d'en savoir plus à ce sujet, les candidats d'Objectif Reste du Monde ont encore une fois semé le doute sur leur retour de flamme en partant rendre visite à deux à Laura Lempika, Nikola Lozina et leur fils Zlatan.