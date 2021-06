Illan (Objectif Reste du Monde) séparé d'Adixia : il se rapproche d'une influenceuse célèbre

Au risque d'en décevoir certains, Adixia et Illan Cto ne se sont pas remis en couple après leur rupture. Leur relation semble d'ailleurs définitivement terminée, mais certains internautes soupçonnent les deux candidats d'Objectif Reste du Monde d'avoir inventé leur séparation pour organiser leurs retrouvailles dans Les Marseillais VS Le reste du monde 6. De son côté, l'ex de Giuseppa a expliqué qu'il avait largué Adixia après avoir supposé qu'elle l'avait trompé. Les ex ont eu l'occasion de régler leurs comptes dans un live Instagram.

Illan passe un date avec une influenceuse canon

Après leur échange tendu, Illan a adressé un message lourd de sens à Adixia sur les réseaux sociaux. Sauf qu'aujourd'hui, son ex ne lui manquerait pas tant que ça. Le pote de Nikola Lozina a d'ailleurs parfaitement profité de son célibat en compagnie de Avital Cohen, une influenceuse fintess et lifestyle plutôt canon aux 2 millions d'abonnés sur Instagram.

Illan a sorti le grand jeu pour elle, petit dîner en tête à tête dans un grand restaurant, avant de la présenter comme sa "future wife" ("future femme" en Français) au serveur. Il a ensuite emmené Avital Cohen en soirée avec ses amis, dont Safia, la soeur de Milla Jasmine. Aurait-il trouvé sa nouvelle conquête ?