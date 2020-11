Vincent (10 couples parfaits 4) clashe son ex Safia : une "gamine" qui a le "charisme d'une tong"

Le candidat de 10 couples parfaits 4 tacle son ex

Alors que l'aventure de 10 couples parfaits 4 est terminée sur TFX, peu de couples sont encore ensemble depuis la fin du tournage. Et Vincent, qui s'était séparé de Safia et avait dévoilé les vraies raisons de leur rupture en septembre 2020, est revenu sur sa relation avec la soeur de Milla Jasmine dans une interview avec Sam Zirah. "La première fille sur qui je me suis retourné, c'est Safia" a avoué Vincent, "clairement, physiquement, elle m'a plu", "mais à l'intérieur, c'était pas ça", "ça collait pas, il y avait pas mal de choses qui m'ont un petit peu saoulé".

"Gosse", "cruche", "humour de gamin"... Il y va fort

Le candidat de 10 couples parfaits 4 a assuré que Safia était une "femme enfant", "une gosse", "cruche", "amoureuse de l'amour", avec "un humour de gamin". "Ressaisis-toi quoi, t'es une femme, arrête d'être une gamine" a lâché Vincent qui trouve que son ex, même si "elle est gentille", "a le charisme d'une tong".

En plus, "elle se prend pour une princesse", "elle se prend vraiment pas pour de la merde". Quand ils étaient en couple, Vincent a appris que Safia n'était pas son vrai prénom. Mais c'est Kellyn (qui sera au casting des Princes de l'amour 8 alias Les Princes et les Princesses de l'amour 4) qui lui a dit. Safia, "elle a nié en bloc" qu'elle s'appelle en fait Gwendoline. "Elle s'enferme dans un personnage" et "elle a un balai dans le cul" a conclu Vincent.

"Elle est vraiment sous mon charme encore aujourd'hui"

Safia s'est recasée avec Thomas Mialet (qui était candidat dans Génération Mannequin sur NRJ12). Mais elle serait toujours en contact avec Vincent, en tant que pote. "J'ai une relation avec elle qui est très rigolote" a-t-il expliqué, "c'est pas que je lui parle mal mais je lui dis les choses comme elles sont". "On s'est revu un petit peu sur Paris" a-t-il même avoué. Vincent croit par contre que Safia serait très attachée à lui. "Je pense qu'elle est vraiment sous mon charme encore aujourd'hui" a-t-il confié, "je me demande si elle n'était pas amoureuse de moi".