Vincent (10 couples parfaits) séparé de Safia : il dévoile les vraies raisons de leur rupture 💔

Vincent en dit plus sur sa rupture avec Safia

Dès son arrivée dans 10 couples parfaits 4, Safia s'est mis les garçons à dos pour son côté "princesse" et son indécision entre Vincent, Anthony et Kephren. Il aura fallu la venue de sa soeur Milla Jasmine pour que la candidate réussisse à choisir. Résultat ? Elle s'est mise en couple avec Vincent, mais leur relation n'a pas duré bien longtemps, quelques jours peut-être. Après plusieurs tensions, le beau gosse a décidé de rompre avec Safia de manière assez inattendue.

L'a-t-il vraiment larguée à cause de son rapprochement avec Kephren pour le jeu ? Pas vraiment comme le révèle Vincent en interview avec Télé Loisirs : "Il y a énormément de choses qui n'ont pas été tournées. Safia avait plein de traits de caractères qui ne m'ont pas plus et ça ne s'est pas vu devant les caméras. Elle contrôlait tout le temps son image, je m'attendais à voir une femme de 31 ans devant moi mais finalement elle était constamment en train de se regarder sur les réseaux sociaux comme une enfant de 14 ans sur son téléphone."

"J'avais l'impression d'avoir un produit télé en face de moi"

Le candidat de 10 couples parfaits 4 révèle ensuite qu'il n'a pas apprécié que sa petite amie lui mente sur son prénom : "Je ne savais pas que Safia n'était pas son vrai prénom, je l'ai appris d'une autre bouche, je suis allé lui poser la question mais elle m'a menti pendant 2 jours. J'ai besoin de connaitre la personne avec qui je sors et il y a plein de choses sur lesquelles elle a gardé le doute comme le nombre de copains qu'elle a eus, elle a mis du temps avant de bien vouloir me le dire."

Vincent poursuit : "Safia était extrêmement sur la réserve et contrôlait beaucoup son image. J'avais l'impression d'avoir un produit télé en face de moi et non pas une personne. J'ai préféré arrêter la relation rapidement pour qu'elle ne continue pas à s'attacher et qu'elle ne tombe pas de haut alors que ça ne me correspondait pas."