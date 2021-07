Paga (Les Marseillais) et Giuseppa en couple ? Ce serait "l'amour fou"

Paga (Les Marseillais) et Giuseppa en couple ? Ca serait "l'amour fou"

Luna, Lena, Victoria ou encore bien sûr Adixia... Entre Paga et les filles dont le prénom se termine en "a", ça matche souvent. Mais ne cherchez plus, on a déjà trouvé le couple le plus improbable de cet été. Alors que l'émission Les Marseillais vs Le Reste du Monde 6 est actuellement en tournage, Paga aurait cette fois craqué pour Giuseppa (La villa des coeurs brisés 6 et Objectif Reste du Monde).