Luna (Les Marseillais à Dubaï) séparée de Paga ? "Ça n'a pas été évident. Il faut avancer"

Le monde de la télé-réalité ne va pas très bien en ce moment. Pendant qu'Adixia et Illan se mènent une petite guerre à travers les réseaux sociaux suite à leur séparation, NRJ 12 a de son côté pris la décision de mettre fin aux émissions Les Anges et Les Vacances des Anges. C'est tout ? Non. Sur Instagram, Luna Skye - candidate des Marseillais à Dubaï, a laissé entendre ce jeudi 3 juin 2021 que son histoire avec Paga était quant à elle terminée.

Luna et Paga, c'est terminé

Alors attention, la jeune femme n'a jamais utilisé les mots "rupture", "séparation", ni même le nom de Paga, mais son discours ne laisse néanmoins aucun doute sur sa nouvelle situation personnelle, "Je suis de retour. Je me suis absentée pendant un bon bout de temps. Je pense que vous avez compris ce qu'il s'est passé". Puis, Luna a précisé ensuite, "Ça n'a pas été évident. C'est comme ça. Il faut avancer et il faut continuer."

Une situation surprenante ? Pas tellement. Si Luna et Paga s'affichaient heureux ces dernières semaines, leur histoire a surtout été marquée par de nombreux problèmes depuis le début de l'année. Infidélité, insultes, regrets... Une telle issue semblait malheureusement inévitable.

"Je suis de retour en force"

Néanmoins, rassurez-vous, malgré cette déception amoureuse, Luna va bien. De retour à Marseille, la candidate des Marseillais a en effet tenu à exprimer sa gratitude envers ses fans pour leur présence, "Je voulais vous remercier pour tous vos messages. J'ai pas répondu, mais quand je les voyais ça me faisait vraiment plaisir. Ça faisait du bien d'avoir du soutien de vous tous."

Elle l'a précisé, ce soutien était nécessaire et lui a permis de tourner la page plus facilement, "Quand on ne se sent pas bien et qu'on a plein de personnes autour de nous qui nous envoient de la force et de l'amour ça fait plaisir. Ne vous inquiétez pas, maintenant je vais bien. Je suis de retour en force !"

Combien de temps avant que leur histoire ne reprenne ? Les paris sont ouverts.