Paga (Les Marseillais à Dubaï) revient sur Luna et sa tromperie avec Léna : "Je suis fautif à 100%"

Paga se dit "perdu en amour" depuis sa rupture avec Adixia

Comme vous le savez, Paga était en couple avec Luna (prétendante dans Les Princes de l'amour 8 alias Les Princes et les Princesses de l'amour 4 sur W9). Mais une fois seul sur le tournage des Marseillais à Dubaï, dont les épisodes sont actuellement diffusés sur W9, il a craqué pour une nouvelle candidate prénommée Léna. Et au bout de plusieurs jours, Paga et Léna se sont embrassés à plusieurs reprises. Paga a donc trompé Luna avec Léna, et les téléspectateurs attendent l'arrivée de Luna dans l'émission de télé-réalité pour qu'elle découvre la tromperie.

Alors que depuis qu'elle voit les épisodes des Marseillais à Dubaï, Luna Skye est choquée et a clashé Paga et a aussi taclé Léna sur les réseaux, c'est au tour du sudiste de revenir sur cette infidélité avec Télé Star. "Depuis toujours je suis perdu en amour", surtout "depuis ma séparation avec mon ex Adixia" a avoué Paga.

Au départ, "je n'avais pas envie de me poser. Je n'avais pas envie de tenter quelque chose parce que je n'étais pas prêt" a-t-il précisé, jusqu'à ce qu'il rencontre Luna. Mais problème, il vit à Marseille en France et elle habite à Los Angeles aux Etats-Unis. Une relation à distance qui ne l'aide pas à se décider : "Je suis un petit peu perdu. Est-ce que c'est la bonne ? Est-ce que je vais devoir partir, tout quitter pour elle ?".

Le candidat des Marseillais à Dubaï avoue : "Je me vois plus comme un célibataire"

Et alors que Luna semble avoir posté un nouveau message pour tacler Paga sur les réseaux, l'ami de Julien Tanti, Kevin Guedj et Greg Yega s'est expliqué. "Moi dans ma tête, je me vois plus comme un célibataire que comme une personne en couple" a-t-il déclaré. Donc "ça m'a porté tort" dans Les Marseillais à Dubaï, mais "je sais que c'est moi le fautif à 100%".

En plus, "en tournage, les sentiments sont décuplés", "il y a des choix qu'on ne ferait pas en dehors des aventures" a-t-il précisé. "Parfois, on peut dire à une personne 'Je t'aime' et quand on sort, on se rend compte qu'on ne l'aime pas" a-t-il lâché, "on reprend notre vie, nos habitudes" et "on se dit 'je ne l'aime pas, c'est pas mon style'". Parle-t-il de Léna ?