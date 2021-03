Luna (Les Marseillais à Dubaï) trompée par Paga avec Léna : "La situation est dégueulasse"

Les Marseillais à Dubaï : Luna trompée par Paga, elle s'exprime de nouveau

Dans les épisodes des Marseillais à Dubaï diffusés sur W9, Paga se rapproche dangereusement de Léna, alors qu'il était en couple avec Luna (vue dans Les Princes de l'amour 8) pendant le tournage. L'ex prétendante de Jonathan dans Les Princes de l'amour 8 alias Les Princes et les Princesses de l'amour 4 s'est de nouveau exprimée sur la tromperie de Paga. Alors que Luna n'est pas encore arrivée dans les épisodes actuels des Marseillais à Dubaï, elle a en revanche pu voir que Paga a commencé à être infidèle en séduisant Léna et inversement. Ils se sont même déjà embrassés deux fois (un bisou lors d'un jeu et un baiser volé).

"Ça fait longtemps que je ne m'exprime pas trop sur mes réseaux concernant les épisodes parce que, pour être honnête, ça me fatigue. C'est hyper prenant" a avoué Luna dans sa story Instagram, elle qui avait déjà réagi en clashant Paga et Léna. "Depuis que je suis rentrée de tournage, c'est un peu compliqué. Il y a plein de choses en fait que j'aimerais dire, il y a plein de sujets que je voudrais aborder, j'aimerais tout simplement m'exprimer, mais je n'ai pas le droit parce que derrière il y a tout un programme que je respecte" a-t-elle ajouté, "C'est pas que je n'ai pas envie de la partager, c'est que je ne peux pas", "du coup, je ne m'exprime plus sur mes réseaux parce que je ne sais pas comment gérer tout ça".

"J'ai ma vie intime qui est mêlée à ce qui est en train de se passer à la télé et c'est tellement dur"

Alors que Paga avait assuré à propos de la tromperie qu'il y aurait des "mensonges", Luna est très affectée de voir le candidat des Marseillais à Dubaï en train de la tromper avec Léna. "C'est hyper compliqué parce que c'est un milieu que je ne connais pas" a-t-elle expliqué, "oui j'ai fait Les Princes" mais "là, j'ai ma vie intime au quotidien qui est mêlée à ce qui est en train de se passer à la télé, et c'est tellement dur". "Je ne sais même pas si j'ai envie de regarder les épisodes" a même confié celle qui serait en break avec Paga, "il y a des choses qui se sont passées qui sont hyper dures".

"Je sais qu'on m'a caché des choses, je le vois. Il y a des personnes qui ne veulent pas se faire défoncer et garder une bonne image, donc du coup ils embellissaient un peu la situation. Il y avait ceux qui avaient honte et qui ne voulaient pas assumer. Et après ceux qui sont amis avec les personnes concernées et qui voulaient soutenir leurs amis" a continué d'indiquer Luna, mais "la situation, embellie ou pas, elle est dégueulasse" et "au fur et à mesure, je vois les choses".