Luna (Les Marseillais à Dubaï) règle ses comptes avec Paga et Léna : "Vous êtes des grosses m*rdes"

Arrivée en cours de route dans Les Marseillais à Dubaï, Luna a eu la mauvaise surprise d'apprendre que son chéri Paga l'a trompée avec Léna, l'une des nouvelles candidates. Un énorme coup dur bien évidemment, mais aujourd'hui, elle ne s'attendait pas à découvrir d'autres mensonges devant les épisodes : "J'ai été hyper déçue. En fait, il y a beaucoup de mensonges, des choses qui ont été cachées. Je ne sais plus quoi faire", a balancé l'ex-prétendante de Jonathan dans Les Princes et les princesses de l'amour 4.

Léna VS Luna

Si au départ, Luna ne souhaitait pas regarder le début des Marseillais à Dubaï, elle a finalement décidé de mater les épisodes pour la découvrir la vérité sur Paga et Léna. Toujours aussi déçue et choquée, elle n'a pas hésité à afficher les deux candidats dans ses stories, ce qui a fait réagir Léna : "Il ne faut pas oublier que si des personnes n'avaient pas fauté, Luna ne serait pas dans l'aventure. Ces personnes savent pertinemment ce qu'elles font (...) Quand ton mec arrive en couple, qu'il est sur les côtes d'une meuf et qu'il dénigre sa propre relation, ne va pas sur la meuf", a-t-elle confié sur Instagram.

Elle a ensuite expliqué : "Dans ma tête, je suis un peu un garçon. Il n'y a même pas de drague, je ne sais même pas séduire. Si toi, tu éprouves de la jalousie, c'est ton problème. On a juste la Marion Cotillard de la télé qui nous sort son grand jeu."

"Arrête de faire la sainte-nitouche"

Luna a rapidement répondu, de manière cash, aux propos de Léna : "Excellent, je vois la Léna qui commence à faire des stories pour se défendre, mais arrête d'essayer de défendre l'indéfendable. Je ne suis pas du tout en train de prendre le partie de Paga ou le tien. Vous êtes tous les deux des grosses m*rdes. Arrête de faire la sainte-nitouche parce que tu lui laisses quand même des portes ouvertes. Tout le monde l'a vu. Arrête de m'inventer des vies (...) Les gens vont voir ta vraie g*eule. Elle est là 'oh mince, Luna est arrivée. Maintenant comment je vais faire pour exister parce qu'elle va se remettre avec Paga?'. On en parle de ça ou pas ?"

Léna s'est alors défendue avec un long message : "Je ne banaliserai jamais la tromperie. Maintenant, tromper, c'est quand la personne n'est pas au courant. A un moment, quand le mec fait style que sa nana est à Los Angeles alors qu'elle est sagement à Marseille en train d'attendre le moment où il va fauter pour espérer rentrer dans l'aventure, faut pas déconner. Quand t'as pardonné, ne revient pas 1 mois après régler tes comptes sur les réseaux avec sous prétexte que c'est trop dur à regarder. T'as pardonné et tu savais." En bref, la guerre est déclarée !