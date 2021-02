Paga (Les Marseillais à Dubaï) infidèle à Luna : "Il y a beaucoup de mensonges", elle réagit

L'aventure des Marseillais à Dubaï a commencé fort entre les prises de têtes et les réconciliations entre Greg Yega et Laura, la première dispute entre Jessica Thivenin et Thibault Garcia, les crises de jalousie d'Océane El Himer, les disputes entre Flo et Marine El Himer ou encore le rapprochement entre Paga et Léna. Un rapprochement qui commence à devenir dangereux car le meilleur pote de Greg Yega est en couple avec Luna (Les Princes et les princesses de l'amour 4). Enfin bon, on connaît déjà la suite !

"Je suis en train de péter un câble"

Paga va craquer et va tromper l'ex-prétendante de Jonathan avec Léna ! Autant vous dire que l'arrivée de Luna dans Les Marseillais à Dubaï sera explosive, le pré-générique nous donne déjà un petit aperçu, mais le pire dans tout ça est sûrement que l'ex d'Adixia n'a apparemment pas tout dit : il semble avoir gardé quelques infos du début de l'aventure secrètes.

Sauf que Luna est en train de découvrir la vérité via des extraits d'épisodes postés sur les réseaux sociaux : "Ça me fait clairement ch*er de regarder ça, c'est dur (...) J'ai été hyper déçue. En fait, il y a beaucoup de mensonges, des choses qui ont été cachées. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas si je devrais regarder les épisodes et me faire du mal. Ça serait peut-être un mal pour un bien parce que, clairement, j'ai envie de savoir la vérité, mais en même temps, là j'ai vu les extraits et je suis en train de péter un câble. Je ne comprends pas comment on peut mentir comme ça. Il y a des mensonges qui sont graves", a-t-elle confié en story Instagram.

Luna et Paga, toujours en couple ou séparés ?

D'après les rumeurs, Paga et Luna seraient toujours en couple depuis le tournage, malgré l'infidélité du Marseillais, mais avec ces nouvelles infos, l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 4 risquerait bien de mettre, de nouveau, un terme à leur love story : "Je suis en famille, j'essaie de me retrouver pour pouvoir mieux réfléchir. Je n'ai pas pu regarder les épisodes, mais je pense le faire dans peu de temps. Merci pour tous vos messages, ça compte énormément", a expliqué Luna.