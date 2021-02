Les Marseillais à Dubaï : 1ère dispute entre Jessica et Thibault, premiers rapprochements... Récap

Situation inédite dansLes Marseillais à Dubaï : Julien Tanti et Maëva Ghennam ne sont pas sur la ligne de départ : les deux candidats ont dû rester en isolement pendant 9 jours, à cause de Manon Marsault testée positive au coronavirus, avant de pouvoir intégrer l'aventure. Une énorme frustration pour eux d'autant qu'ils ont loupé pas mal de problèmes, qu'ils ont enfin pu découvrir dans les deux premiers épisodes de l'émission de W9, lancés ce 22 février 2021. Il s'est passé beaucoup de choses pour un début d'aventure, récap' des épisodes 1 et 2.

Rapprochements, secrets... un lancement explosif pour Les Marseillais à Dubaï

Un secret a déjà éclaté ! Alors que Marine El Himer a avoué aux filles avoir embrassé Florent, avant l'aventure, le meilleur ami de Benjamin Samat, lui, a nié cette histoire de bisou, mais il n'a finalement pas eu d'autres choix que de finalement assumer devant tout le monde. Il aurait quand même préféré en parler au chéri de Maddy Burciaga en premier, sauf que dans Les Marseillais, les bombes ne restent pas secrètes bien longtemps. Florent est au courant maintenant !

Les premiers rapprochements ne se sont pas non plus faits attendre. Dès le départ, Greg Yega a craqué pour l'une des nouvelles, Laura, mais il est devenu rapidement trop collant pour elle. En bref, l'ex de Maeva Ghennam s'est fait friendzoner cash ! Autre rapprochement dans Les Marseillais à Dubaï ? Paga et Léna. Même s'il est en couple avec Luna (Les Princes et les princesses de l'amour 4), le fraté de Julien Tanti n'est pas insensible au charme de la jolie brune, mais il a réussi à ne pas l'embrasser durant le premier shooting photo de l'aventure. Victoire ! Quelque nous dit quand même que Paga ne va pas résister plus longtemps que ça.