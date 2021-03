Luna trompée par Paga dans Les Marseillais à Dubaï : ce message qui semble clasher le candidat

Luna avait déjà clashé Paga et Léna sur les réseaux

Et avant ça, Luna avait réglé ses comptes avec Paga et Léna. "Franchement, ça vous ferez quoi de voir la personne avec qui vous êtes censé être... S'embrouiller d'un avec son ex, parce qu'en fait il est en train de danser avec une meuf... Mais il est en couple avec moi" avait-elle déclaré à propos du candidat des Marseillais à Dubaï. Quant à Léna, elle lui avait dit : "Ah ouais toi la pauvre petite fille qui se faisait attaquer tout le temps par Paga... Toi qui le rejetais mais oui tu le rejetais vachement. C'est une blague ! Hypocrisie bonjour".

Malgré la tromperie, de nombreux internautes se demandent quand même s'il y a bien eu rupture. En effet, Paga et Luna seraient en break mais pas totalement séparés. Mais on se dit qu'avec ce nouveau tacle, leur séparation serait belle et bien une réalité.