Luna (Les Marseillais à Dubaï) et Paga de nouveau en couple : ils officialisent ❤️

Alors que Maëva Ghennam a découvert la tromperie de Greg Yega avec Mélanie Orl (La Villa des Coeurs Brisés 6), Luna, elle, a accepté de pardonner Paga après son infidélité avec Léna dans Les Marseillais à Dubaï. Leur relation est même toujours d'actualité. Eh oui, les deux candidats ne sont pas séparés comme l'ont laissé entendre certaines rumeurs.

Paga et Luna toujours en couple !

C'est ce mercredi 14 avril 2021 que Paga et Luna ont officialisé leur couple, avec une jolie vidéo d'eux en train de s'embrasser : "Je suis tombée amoureuse de tes qualités et de tes défauts tout simplement parce qu'il n'y a pas un centième de toi que je n'aime pas... On a su surmonter les hauts et les bas et aujourd'hui je sais ce que je veux sans aucun doute, avancer et construire à tes côtés. Je t'aime @paga_lmsa", a écrit l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 4, qui s'est teint les cheveux en rose, en légende.